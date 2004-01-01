Венецианский карнавал
Концерт музыкантов из Москвы Ивана Паисова (гобой) и Александра Удальцова (орган)
Концерт музыкантов из Москвы Ивана Паисова (гобой) и Александра Удальцова (орган)
Перед зрителями выступят:
Лауреат Международных конкурсов, солист МГАФ, солист оркестра Большого театра Иван Паисов (гобой)
Лауреат Международных конкурсов Александр Удальцов (орган).
Программа концерта:
I отделение
И.С. Бах – Токката и фуга ре минор, BWV 565
А. Вивальди – Соната до минор для гобоя и органа (в четырех частях)
А. Вивальди, И.С. Бах – Концерт ре мажор, BWV 972 (в трех частях)
А. Марчелло – Концерт ре минор для гобоя и органа (в трех частях)
II отделение
Ф. Мендельсон – Соната ля мажор, ор.65 №3 (в двух частях)
А. Гильман – Пастораль для гобоя и органа
Л. Боэльман – «Токката» из «Готической сюиты»
О. Янченко – «Медитация»
Т. Лаллье – Прелюдия и вариации на тему «Венецианского карнавала» (для гобоя и органа)
Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии
Концерт учащихся 3-й музыкальной школы г. Мурманска