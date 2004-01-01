Венецианский карнавал

Перед зрителями выступят:

Лауреат Международных конкурсов, солист МГАФ, солист оркестра Большого театра Иван Паисов (гобой)



Лауреат Международных конкурсов Александр Удальцов (орган).



Программа концерта:

I отделение

И.С. Бах – Токката и фуга ре минор, BWV 565



А. Вивальди – Соната до минор для гобоя и органа (в четырех частях)



А. Вивальди, И.С. Бах – Концерт ре мажор, BWV 972 (в трех частях)



А. Марчелло – Концерт ре минор для гобоя и органа (в трех частях)



II отделение

Ф. Мендельсон – Соната ля мажор, ор.65 №3 (в двух частях)



А. Гильман – Пастораль для гобоя и органа



Л. Боэльман – «Токката» из «Готической сюиты»



О. Янченко – «Медитация»



Т. Лаллье – Прелюдия и вариации на тему «Венецианского карнавала» (для гобоя и органа)