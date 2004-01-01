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Венецианский карнавал

Концерт музыкантов из Москвы Ивана Паисова (гобой) и Александра Удальцова (орган)

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События: Концерты.

Перед зрителями выступят:

Лауреат Международных конкурсов, солист МГАФ, солист оркестра Большого театра Иван Паисов (гобой)

Лауреат Международных конкурсов Александр Удальцов (орган).

Программа концерта:

I отделение

И.С. Бах – Токката и фуга ре минор, BWV 565

А. Вивальди – Соната до минор для гобоя и органа (в четырех частях)

А. Вивальди, И.С. Бах – Концерт ре мажор, BWV 972 (в трех частях)

А. Марчелло – Концерт ре минор для гобоя и органа (в трех частях)

II отделение

Ф. Мендельсон – Соната ля мажор, ор.65 №3 (в двух частях)

А. Гильман – Пастораль для гобоя и органа

Л. Боэльман – «Токката» из «Готической сюиты»

О. Янченко – «Медитация»

Т. Лаллье – Прелюдия и вариации на тему «Венецианского карнавала» (для гобоя и органа)

Филармония
17 сентября
17:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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