Велосоревнования

В эту субботу в рамках Чемпионата запланированы заезды дистанциями – мужчины от 19 до 39 лет, 40-49 лет и 50-59 - 18 км (4 круга), в возрасте от 60 лет и старше – 9 км (2 круга). Для женщин в возрасте от 19 до 39 лет и от 40 до 49 лет предусмотрены дистанции 9 км (2 круга), а для 50-59, 60 лет и старше - 3,6 км (2 круга в категории «фитнес»).

Меньшие дистанции предстоит проехать в рамках Первенства региона. Мальчикам до 12 лет и младше 3,6 км. Юношам 13-14 лет и 15-16 лет 9 км, а 17-18 лет 18 км. Девочкам 12 лет и младше 1.8 км, 13-14 и 15-16 лет 3,6 км, а девушкам 17-18 лет 4,5 км.

Детей 2-5 лет приглашают на беговелогонку «Лабиринт Минотавра» от клуба «Северный ветерок». Родители, родственники и все, кто катается на велосипедах, могут заявиться в категории «любитель».

Победители и призеры в каждой категории получат грамоты, медали и кубки (за 1 место). А дети еще сладкие призы от Федерации велоспорта МО и Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Программа:

12:00-15:00 – сбор участников в спортивном комплексе «Долина Уюта» (площадь перед зданием пресс-центра).

12:30-13:30 – организованный просмотр трассы для разных групп участников.

13:30-14:30 – регистрация участников, выдача стартовых номеров.

15:00-16:00 – старт соревнований для разных групп.

18:00 – окончание гонки.

18:00-19:00 – подведение итогов и награждение победителей и призер совсоревнований в помещении пресс-центра СК «Долина Уюта».

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронном виде по адресу: fvsmo51@gmail.com. Участие в соревнованиях спортсменов старше 18 лет – 500 рублей, а младше – бесплатно. Допускаются спортсмены, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный шлем.