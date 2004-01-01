ВелоМурманск

Лето радует нас солнечной погодой, поэтому самое время достать любимый велосипед и с ветерком прокатиться по Мурманску. Для участия в квесте вам нужен смартфон с доступом в Интернет, рабочей камерой и приложением WhatsApp, отличная компания и, конечно, хорошее настроение. Правильно разгаданные загадки «приведут» участников к самым интересным и необычным городским объектам Мурманска, где им нужно будет сделать командное селфи и получить новое задание. Организаторы позаботились о безопасности участников: маршруты - не пересекаются, а задания будут отправляться в приложении WhatsApp! Но помните о мерах личной безопасности и правилах ПДД.

Квест пройдёт на время. Самая быстрая команда получит сертификат на тур по Кольскому полуострову от генерального партнера туристической компании «Понаехали» и памятные призы от «Кировки».

Заявки на участие принимают до 24 июля включительно в сообщениях официальной группы ДК имени Кирова в ВК, а также по электронной почте odk_kirova@mail.ru. В заявке обязательно нужно указать Ф.И.О. всех участников команды контактный адрес электронной почты и номер телефона.

Дополнительная информация по телефону: +7 (8152) 45-76-58.