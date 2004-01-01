Велокарнавал
Праздник для всех любителей велосипедов!
Праздник для всех любителей велосипедов!
ИД «Комсомольская правда» приглашает всех любителей велосипедов принять участие в велокарнавале!
Приходите в парк аттракционов и ищите красную велодорожку! Здесь и пройдёт увлекательное мероприятие.
В Велокарнавале смогут принять участие все желающие – от детей до граждан пенсионного возраста. Главное условие для участника – это собственный велосипед и желание удивить окружающих: необычным тюнингом своего двухколесного друга, оригинальным нарядом, спортивным мастерством или экстремальными номерами.
Преодолей дистанцию в 50 метров и получи приз! Участвовать в велокарнавале могут все желающие: велоклубы, команды, велолюбители. Среди получивших стартовые номера, разыграют призы от «Комсомолки», главные из которых – три велосипеда!
Место проведения: парк аттракционов (пр. Кольский, 101)
Предварительная регистрация на мероприятие обязательна!
Зарегистрироваться можно двумя способами:
по телефону: 8(8152)45-21-32
по электронной почте: konkurskpvv@gmail.com
Достаточно указать ФИО участника, возраст и телефон.
Регистрация продлится до 17:00 часов 1 сентября
Прием заявок на спортивно-командный тренинг