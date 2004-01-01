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Великое танковое противостояние

Выставка изданий, посвященная  75-летию Курской битвы

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События: Выставки.

Сражение на Курской дуге явилось одним из ключевых в ходеВеликой Отечественной войны. Битва за Курск была крупнейшей танковой битвой в истории, в ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Она проложила путь к дальнейшим наступательным действиям советских войск.

На выставке представлены современные издания, посвященные Курской битве: мемуары участников сражения, журнальные и газетные статьи, буклеты, видеокассеты, компакт-диски.

Читатель сможет познакомиться с иллюстрированной энциклопедией А. Исаева «Курская битва», с работами историков В. Замулина, П. Букейханова, воспоминаниями маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова, командовавшего во время Курской битвы 5-й гвардейской танковой армией.

На выставке представлены хроники событий 50 героических дней и ночей, сводки потерь, исторические исследования о взаимодействии регулярной армии и партизан, об участии пограничных войск в боях на Курской дуге, о силах противника.

Самое раннее издание выставки датируется 1953 годом. Это очерк полковника И. И. Маркина «Курская дуга».

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