Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков

Вокальные и инструментальные фрагменты из опер Римского-Корсакова

В программе:

Римский-Корсаков. Вокальные и инструментальные фрагменты из опер: «Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Обработки народных мелодий

Павел Любимцев – художественное слово

Владимир Андропов – Дирижёр

Александр Захаров – тенор

Дарья Зыкова – сопрано

Михаил Головушкин – бас

Ансамбль гусляров кафедры «Народные инструменты народов России»

РАМ имени Гнесиных солисты и ансамбли оркестра