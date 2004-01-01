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Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков

Вокальные и инструментальные фрагменты из опер Римского-Корсакова

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События: Концерты, Новый год.

В программе:

Римский-Корсаков. Вокальные и инструментальные фрагменты из опер: «Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Обработки народных мелодий

Павел Любимцев – художественное слово
Владимир Андропов – Дирижёр
Александр Захаров – тенор
Дарья Зыкова – сопрано
Михаил Головушкин – бас
Ансамбль гусляров кафедры «Народные инструменты народов России» 
РАМ имени Гнесиных солисты и ансамбли оркестра

Филармония
12 декабря
19:00
Цены

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

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