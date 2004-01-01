Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков
Вокальные и инструментальные фрагменты из опер Римского-Корсакова
Вокальные и инструментальные фрагменты из опер Римского-Корсакова
В программе:
Римский-Корсаков. Вокальные и инструментальные фрагменты из опер: «Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Обработки народных мелодий
Павел Любимцев – художественное слово
Владимир Андропов – Дирижёр
Александр Захаров – тенор
Дарья Зыкова – сопрано
Михаил Головушкин – бас
Ансамбль гусляров кафедры «Народные инструменты народов России»
РАМ имени Гнесиных солисты и ансамбли оркестра
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии