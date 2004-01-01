Великий гражданин. Прямая речь.
Выставка, посвященная 80-летию образования Мурманской области и памяти Сергея Мироновича Кирова
Выставка, посвященная 80-летию образования Мурманской области и памяти Сергея Мироновича Кирова
Выставка подготовлена совместно Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Кировским областным краеведческим музеем (г. Киров), Кировским историко-краеведческим музеем с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом (г. Кировск), Мурманским областным краеведческим музеем.
Среди экспонатов выставки: вещи, принадлежавшие С.М. Кирову, живопись и графика, фотографии, книги из личной библиотеки Сергея Мироновича Кирова.
Запись на экскурсии по телефону: 42-25-89
Выставка изданий в отделе краеведения
Выставка-размышление Татьяны Ласовской