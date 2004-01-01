Великий гражданин. Прямая речь.

Выставка подготовлена совместно Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Кировским областным краеведческим музеем (г. Киров), Кировским историко-краеведческим музеем с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом (г. Кировск), Мурманским областным краеведческим музеем.

Среди экспонатов выставки: вещи, принадлежавшие С.М. Кирову, живопись и графика, фотографии, книги из личной библиотеки Сергея Мироновича Кирова.