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Великие политики и дипломаты

Выставка из цикла «ЖЗЛ - 85 лет!»

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События: Выставки.

В 2018 году в зале художественной литературы будет представлен цикл выставок, посвященный знаменательному событию – 85-летию со дня возобновления выпуска биографической серии «Жизнь замечательных людей». Первая выставка из цикла «ЖЗЛ-85 лет!» называется «Великие политики и дипломаты».

ЖЗЛ – серия книг о знаменитых людях, оставивших после себя память в виде культурных, научных, литературных и других ценностей. Серия по праву входит в сокровищницу отечественной культуры.

128 лет назад ее основал выдающийся русский издатель Ф.Ф. Павленков. Первые выпуски стали выходить в конце XIX века, в 1890 году. Книги серии «ЖЗЛ» были необычайно ёмкими по содержанию. В юношеские годы ими зачитывались Алексей Толстой, Николай Бердяев, Владимир Вернадский. Дореволюционная серия «ЖЗЛ» выдержала 40 переизданий общим тиражом около 1,5 млн. экземпляров и окончательно прекратила свое существование в 1924 г. А в 1933 г., по инициативе Максима Горького, серия была возобновлена, и вот уже 85 лет радует читателей.

За время существования «долгожительницы» в ней вышло более 1400 томов. Около 1000 книг знаменитой серии имеется в нашей библиотеке.

Областная научная библиотека
c 3 января по 27 февраля 2018
Цены

Вход свободный

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