21 февраля отмечается Международный день родного языка. Праздник учреждён решением ЮНЕСКО и отмечается с 2000 года. Его цель – содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В этот день проходят акции по защите языков, просветительские уроки и лекции, конференции и семинары, конкурсы знатоков родного языка, концерты, выставки и презентации.

Если язык – это инструмент сохранения и развития материального и духовного наследия народа, то художественная литература – инструмент сохранения и развития самого языка.

На выставке «Великие мастера русского слова» вы сможете увидеть издания из уникальной серии «Библиотека русской классики», охватывающей десять веков русской литературы: от Древней Руси до конца ХХ века. Особое качество бумаги, изысканное оформление и полиграфическое исполнение делает 100-томную «Библиотеку» произведением книжного искусства. «Библиотека» включает лучшие произведения русской литературы: прозу, поэзию, драматургию. Вы найдете здесь имена от Карамзина и Пушкина, Толстого и Достоевского до Шукшина и Домбровского, Айтматова и Искандера; от Кантемира и Державина до Тарковского и Бродского. Отдельные тома знакомят читателей с поэзией Серебряного века, «военной» и «деревенской» прозой. Состав библиотеки тщательно выверен специалистами, вступительные статьи и комментарии написаны ведущими литературоведами и историками литературы.

Среди книг, представленных на выставке – и произведения мастеров слова, чьи юбилеи мы отмечаем в 2020 году. Это прозаики Фонвизин и Грибоедов, Чехов, Куприн и Бунин, Грин и Зощенко, Гроссман, Абрамов и Кондратьев, Нагибин и Трифонов; поэты Баратынский и Фет, Анненский и Хлебников, Блок и Пастернак, Берггольц и Твардовский, Самойлов и Бродский.