Великая судьба России
Выставка изданий, посвященная Дню народного единства
Выставка изданий, посвященная Дню народного единства
День народного единства в России – это государственный праздник, который исторически связан с далекими событиями начала 17-го века.
4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Книги, представленные на выставке, переносят нас в далёкий 1612 год – год выхода страны из кризиса Смутного времени.
Из произведений Валерия Шамбарова «День народного единства», Анны Козыревой «Тайны крещения Руси», Руслана Скрынникова «Минин и Пожарский» и многих других авторов читатели узнают о славном подвиге народного ополчения, о героическом прошлом и настоящем России.
Книжная выставка к 185-летию выхода в свет романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
Две научных выставки в одной!