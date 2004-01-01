Великая судьба России

День народного единства в России – это государственный праздник, который исторически связан с далекими событиями начала 17-го века.

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Книги, представленные на выставке, переносят нас в далёкий 1612 год – год выхода страны из кризиса Смутного времени.

Из произведений Валерия Шамбарова «День народного единства», Анны Козыревой «Тайны крещения Руси», Руслана Скрынникова «Минин и Пожарский» и многих других авторов читатели узнают о славном подвиге народного ополчения, о героическом прошлом и настоящем России.