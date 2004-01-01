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Ведьмовские пляски

Детская костюмированная вечеринка!

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События: Детские праздники.

Приглашаем озорных детишек и их родителей отпразлновать Хэллоуин!

В программе Вас ожидает:

устрашающая ведьма
конкурс на самый «жуткий» грим
дефиле нечистой силы
конкурс на самый «страшный» костюм
профессиональная фотосессия в стиле «Ужас ночи»
дьявольский бар с кровавой Мэри
бумажная дискотека

Приди в костюме и получи крутой бонус!

Приз за победу в конкурсах «Жуткий грим» и «Страшный костюм» – месячный безлимитный абонемент в детский игровой клуб «Шумарята». Победу присваивает Администрация детского клуба «Шумарята» исходя из личного субъективного мнения!

Шумарята
29 октября
17:00
Цены

500 р.

Подробности по телефону: 78-52-22

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