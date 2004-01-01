Ведьмовские пляски

Приглашаем озорных детишек и их родителей отпразлновать Хэллоуин!

В программе Вас ожидает:

устрашающая ведьма

конкурс на самый «жуткий» грим

дефиле нечистой силы

конкурс на самый «страшный» костюм

профессиональная фотосессия в стиле «Ужас ночи»

дьявольский бар с кровавой Мэри

бумажная дискотека

Приди в костюме и получи крутой бонус!

Приз за победу в конкурсах «Жуткий грим» и «Страшный костюм» – месячный безлимитный абонемент в детский игровой клуб «Шумарята». Победу присваивает Администрация детского клуба «Шумарята» исходя из личного субъективного мнения!