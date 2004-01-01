Ведьмовские пляски
Детская костюмированная вечеринка!
Детская костюмированная вечеринка!
Приглашаем озорных детишек и их родителей отпразлновать Хэллоуин!
В программе Вас ожидает:
устрашающая ведьма
конкурс на самый «жуткий» грим
дефиле нечистой силы
конкурс на самый «страшный» костюм
профессиональная фотосессия в стиле «Ужас ночи»
дьявольский бар с кровавой Мэри
бумажная дискотека
Приди в костюме и получи крутой бонус!
Приз за победу в конкурсах «Жуткий грим» и «Страшный костюм» – месячный безлимитный абонемент в детский игровой клуб «Шумарята». Победу присваивает Администрация детского клуба «Шумарята» исходя из личного субъективного мнения!
500 р.
Подробности по телефону: 78-52-22