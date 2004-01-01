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Вечно живые

Драма в двух действиях к 75-летию освобождения Мурманской области от немецко-фашистских захватчиков

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Ограничения: 12+
События: Спектакли.

Гастроли Центрального академического театра Российской армии на сцене областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

Начало Великой Отечественной войны. Борис, несмотря на бронь, уходит добровольцем на фронт накануне дня рождения своей невесты Вероники, которую он зовет Белкой. На фронте Борис пропадает без вести, Вероника, потеряв родителей и кров, от отчаяния выходит замуж за двоюродного брата Бориса – Марка, но ценности молодых не совпадают, брак распадается. Вероника проносит свою любовь к Борису сквозь всю войну.

«Вечно живые» – это рассказ о войне не на передовой, не на фронте, а в сердцах и судьбах людей.

  • Режиссер-постановщик: народный артист России, лауреат премии Москвы Борис Морозов.
  • Художник: народный художник СССР, лауреат Госпремий СССР Иосиф Сумбаташвили.
  • Композитор: Рубен Затикян.
  • Военный консультант: Владимир Семченко.

ДК им. С.М. Кирова
25 октября
19:00
26 октября
19:00
Цены

600-1800 р.

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