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Вечер в Париже

Романтическая история с песочной анимацией

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События: Концерты, Спектакли.

Путешествия – это то, что украшает нашу жизнь, делает ее интереснее, ярче и разнообразнее. Мы приглашаем вас отправиться в Париж. Самый романтический город мира, он особенно красив в дни новогодних каникул. Париж щедро делится праздничным настроением и волшебными, незабываемыми моментами счастья!

Шансонье напевает песенку, которая непременно касается сердца, чашечка кофе в кафе на бульваре Монмартр, прогулка по Елисейским полям… что может быть чудеснее зимним вечером?

Для нашего путешествия границ не существует. Музыка, песни о любви и великолепная песочная анимация перенесут в Париж быстрее любого самолета!

Анна Иванова (Москва) – песочная анимация

Екатерина Ефремова – голос
Евгений Попов – скрипка
Екатерина Охраминская – виолончель
Петр Макаров - фортепиано
Виталий Кондаков - ударные

Филармония
c 7 по 8 января 2021
16:00
18:30
Цены

400-900 руб.

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Дополнительная информация по телефону: 8 (911) 060-27-77

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