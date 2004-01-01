Вечер в Париже
Романтическая история с песочной анимацией
Романтическая история с песочной анимацией
Путешествия – это то, что украшает нашу жизнь, делает ее интереснее, ярче и разнообразнее. Мы приглашаем вас отправиться в Париж. Самый романтический город мира, он особенно красив в дни новогодних каникул. Париж щедро делится праздничным настроением и волшебными, незабываемыми моментами счастья!
Шансонье напевает песенку, которая непременно касается сердца, чашечка кофе в кафе на бульваре Монмартр, прогулка по Елисейским полям… что может быть чудеснее зимним вечером?
Для нашего путешествия границ не существует. Музыка, песни о любви и великолепная песочная анимация перенесут в Париж быстрее любого самолета!
Анна Иванова (Москва) – песочная анимация
Екатерина Ефремова – голос
Евгений Попов – скрипка
Екатерина Охраминская – виолончель
Петр Макаров - фортепиано
Виталий Кондаков - ударные
400-900 руб.
Дополнительная информация по телефону: 8 (911) 060-27-77