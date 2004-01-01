Вечер в Париже

Путешествия – это то, что украшает нашу жизнь, делает ее интереснее, ярче и разнообразнее. Мы приглашаем вас отправиться в Париж. Самый романтический город мира, он особенно красив в дни новогодних каникул. Париж щедро делится праздничным настроением и волшебными, незабываемыми моментами счастья!

Шансонье напевает песенку, которая непременно касается сердца, чашечка кофе в кафе на бульваре Монмартр, прогулка по Елисейским полям… что может быть чудеснее зимним вечером?

Для нашего путешествия границ не существует. Музыка, песни о любви и великолепная песочная анимация перенесут в Париж быстрее любого самолета!

Анна Иванова (Москва) – песочная анимация

Екатерина Ефремова – голос

Евгений Попов – скрипка

Екатерина Охраминская – виолончель

Петр Макаров - фортепиано

Виталий Кондаков - ударные