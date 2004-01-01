Вечер Славянской Культуры

Народный праздник с хороводами, играми и забавами...

Культурный центр «Ладоград» и школа мужества «Воин51» вновь зовут всех желающих окунуться в атмосферу народного празника.

В программе:

Круговые танцы, кадрили, хороводы – научим танцевать всех, в любом возрасте!

Молодецкие забавы – молодцам на утеху, девицам на потеху!

Народные игры – не тот играть перестает, кто стареет, а страеет тот, кто перестает играть!

Добрая ярмарка – приглашаем рукодельных народных мастеров, чаеведов, хлебопеков показать свой товар лицом честному люду!

Давно мы не собирались потанцевать, да порадоваться!

Русские пляски поплясать, в игры поиграть, да хороводы поводить!

Застоялись молодцы, засиделись девицы,а ну, честной народ, приходи на вечерку!

Одежда:

Барышни: выгуливаем длинные юбки и сарафаны. Туфли без каблука или с маленьким каблучком – будем много двигаться, кружиться и ритм каблучками отстукивать.

Молодцы: легкие рубахи, сменная обувь. Будет жарко.