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Вечер Славянской Культуры

Народный праздник с хороводами, играми и забавами...

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События: Концерты.

Культурный центр «Ладоград» и школа мужества «Воин51» вновь зовут всех желающих окунуться в атмосферу народного празника.

В программе:

  • Круговые танцы, кадрили, хороводы – научим танцевать всех, в любом возрасте!
  • Молодецкие забавы – молодцам на утеху, девицам на потеху!
  • Народные игры – не тот играть перестает, кто стареет, а страеет тот, кто перестает играть!
  • Добрая ярмарка – приглашаем рукодельных народных мастеров, чаеведов, хлебопеков показать свой товар лицом честному люду! 

Давно мы не собирались потанцевать, да порадоваться!

Русские пляски поплясать, в игры поиграть, да хороводы поводить!

Застоялись молодцы, засиделись девицы,а ну, честной народ, приходи на вечерку!

Одежда:

Барышни: выгуливаем длинные юбки и сарафаны. Туфли без каблука или с маленьким каблучком – будем много двигаться, кружиться и ритм каблучками отстукивать.

Молодцы: легкие рубахи, сменная обувь. Будет жарко.

ДК Железнодорожников
3 ноября
14:00 - 17:00
Цены

200 р.

Связаться с организаторами: +7 (950) 032-49-52 Ольга

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