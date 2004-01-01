Вечер Славянской Культуры
Народный праздник с хороводами, играми и забавами...
Народный праздник с хороводами, играми и забавами...
Культурный центр «Ладоград» и школа мужества «Воин51» вновь зовут всех желающих окунуться в атмосферу народного празника.
В программе:
Давно мы не собирались потанцевать, да порадоваться!
Русские пляски поплясать, в игры поиграть, да хороводы поводить!
Застоялись молодцы, засиделись девицы,а ну, честной народ, приходи на вечерку!
Одежда:
Барышни: выгуливаем длинные юбки и сарафаны. Туфли без каблука или с маленьким каблучком – будем много двигаться, кружиться и ритм каблучками отстукивать.
Молодцы: легкие рубахи, сменная обувь. Будет жарко.
200 р.
Связаться с организаторами: +7 (950) 032-49-52 Ольга
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