Вечер русской музыки

Программа концерта:

Метнер – Сказки: ми минор ор. 14-2 («Шествие рыцарей»), до минор ор. 42-2. Соната-идиллия ор. 56

Скрябин – Две поэмы ор. 71, Соната №10 ор. 70.

Мясковский – Соната № 3 ор. 19, Песня и Рапсодия ор. 58

Михаил Лидский с пяти лет начал играть на фортепиано. С 1975 годаприступил к учёбе в музыкальной школе имени Гнесиных. В 1987-1992 годах учился в Институте имени Гнесиных. С оркестром начал выступать с 13 лет, а первый сольный концерт дал в 15 лет. В апреле 1991 года (в 23 года) дебютировал с сольным концертом в Колонном зале Дома Союзов в Москве, в июне выступал в Великобритании, а в декабре дал свой первый сольный концерт в Большом зале Московской консерватории. С этого началась широкая концертная деятельность музыканта.

Михаил Лидский выступает с концертами в Москве, Астрахани, Екатеринбурге, Владимире, Волгограде, Витебске, Минске, Баку, а также Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции, Тайване, Японии.

С 1996 года преподает в Московской государственной консерватории в качестве ассистента профессора Э.К.Вирсаладзе. С 2003 года ведёт свой класс, а также даёт мастер-классы в российских городах и за рубежом. В настоящее время – доцент кафедры профессора Михаила Воскресенского.