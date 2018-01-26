Вечер при свечах

Ограничения: 12+

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых – место, где рождается музыка, в филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.



Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б.Марчелло, П.Локателли, Т.Альбинони, А.Скарлатти и... А. Шнитке.