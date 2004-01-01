Организатором вечера является Информационный центр по атомной энергии ( ИЦАЭ ) Мурманска.

В атмосфере настоящих катакомб приглашенные эксперты расскажут, как радиация влияет на человека, какие опасности таят в себе некоторые объекты Мурманска и как отличить миф от реальности.

Какой вред здоровью может нанести радиофобия? Что будет, если не лечить грыжу в течение 15 лет? Стоит ли бояться транспорта, перевозящего радиоактивные элементы?

Реальные истории из жизни мурманчан расскажет Дарья Дёмина, врач-рентгенолог отдела лучевой диагностики Мурманской Областной Больницы им. П. А. Баяндина.

Какого размера должна быть Годзилла или как работает метод размерности и подобия, объяснит физик, преподаватель Нахимовского училища Константин Белоушко.

Радиоактивны ли ледоколы и атомные подводные лодки? Какие тайны скрывает бывшая техническая база «Губа Андреева»? На эти и другие вопросы ответит Андрей Золотков, руководитель АНО «Беллона».

«Вечер научных страшилок» – научно-популярное шоу сети ИЦАЭ, основная цель которого – развенчать устойчивые мифы и страхи горожан. Темой выступлений спикеров становятся страхи, относящиеся к области их научных интересов. Разбирая суеверия и ошибочные представления, они формируют научную картину мира у слушателей. По традиции шоу всегда проводится тринадцатого числа.