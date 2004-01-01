Вечер накануне Рождества
Вечер отдыха в кофейне «White Rabbit»
Вечер отдыха в кофейне «White Rabbit»
Мы приглашаем отметить канун главного праздника года и провести вечер накануне Рождества в кругу друзей!
Теплая атмосфера, красавица-елка, блики свечей, отражающиеся в бокалах с шампанским и прекрасная музыка – отдохните от предновогодней суеты в кофейне «White Rabbit». И не забудьте попробовать наше изящное праздничное меню, которое мы приготовили специально к Новому году!
Джазовый музыкальный комплимент от трио JazzDoit. Волшебная фотозона.
Бронь столов по телефону: 55-77-77