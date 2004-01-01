Вечер магии в The OFFICE

Ограничения: 18+

Мы приглашаем тебя на большое выступление нашего постоянного резидента – Фокусника Дмитрия Явкина! Своими интерактивами он подарил множество улыбок и позитива нашим гостям. В этот раз Дима подготовил для Вас большое выступление из новой программы фокусов и иллюзий! Улыбка от приятного удивления и позитивной дружеской атмосферы не сойдёт с Вашего лица!

Не забываем документы удостоверяющие личность. Бронировать стол обязательно.