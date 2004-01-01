Вечер магии в The OFFICE
Выступление фокусника Дмитрия Явкина
Выступление фокусника Дмитрия Явкина
Мы приглашаем тебя на большое выступление нашего постоянного резидента – Фокусника Дмитрия Явкина! Своими интерактивами он подарил множество улыбок и позитива нашим гостям. В этот раз Дима подготовил для Вас большое выступление из новой программы фокусов и иллюзий! Улыбка от приятного удивления и позитивной дружеской атмосферы не сойдёт с Вашего лица!
Не забываем документы удостоверяющие личность. Бронировать стол обязательно.
Бронь столов по телефонам: 20-99-11, 20-99-11, 20-99-11