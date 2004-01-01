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Вечер магии в The OFFICE

Выступление фокусника Дмитрия Явкина

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Ограничения: 18+
События: Вечер отдыха, Шоу, Представления.

Мы приглашаем тебя на большое выступление нашего постоянного резидента – Фокусника Дмитрия Явкина! Своими интерактивами он подарил множество улыбок и позитива нашим гостям. В этот раз Дима подготовил для Вас большое выступление из новой программы фокусов и иллюзий! Улыбка от приятного удивления и позитивной дружеской атмосферы не сойдёт с Вашего лица!

Не забываем документы удостоверяющие личность. Бронировать стол обязательно.

The OFFICE
26 мая
21:00
Цены

Бронь столов по телефонам: 20-99-11, 20-99-11, 20-99-11

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