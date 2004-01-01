Вечер для двух скрипок

Ограничения: 12+

Карэн Шахгалдян - один из самых заметных музыкантов современной России. Закончил Московскую консерваторию в классе профессора Виктора Третьякова и аспирантуру у Майи Глезаровой. Участвовал в мастер-классах Иегуди Менухина, Владимира Спивакова, Григория Жислина, Евгении Чугаевой. Лауреат конкурса Пабло Сарасате в Памплоне. Несколько лет был артистом оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова. Выступал в таких залах, как Carnegie Hall в Нью-Йорке, Большой зал консерватории в Москве, Royal Festival Hall в Лондоне, Musikverein в Вене, Laeizhalle в Гамбурге, Purcell Room в Лондоне, Suntory Hall в Токио. Посетил с концертами более 200 городов в таких странах, как США, Китай, Германия, Австрия, Япония, Австралия, Великобритания, Южная Корея, Испания, Италия, Чехия, Швейцария, Швеция, Латвия, Литва, Грузия, Молдова, Армения и Россия. С 2006 года скрипач Трио имени Хачатуряна.

Ксения Гамарис окончила МССМШ им.Гнесиных, училась у Н.М.Фихтенгольц и Т.С.Беркуль, затем окончила Московскую Государственную консерваторию и аспирантуру Московской консерватории под руководством выдающегося скрипача, профессора Эдуарда Грача. Победитель и Лауреат международных конкурсов: Дварионаса (Литва, Специальный приз и 1 премия), Tanbridge Wells (UK, специальный приз), Kloster-Shontal (Германия, специальный приз и 1 премия), Ямпольского (Россия, 2 премия). Неоднократно была участником мировых престижных музыкальных фестивалей, таких как Festival Semains Musicales de Tur France, Sion-Valais (Switzerland), Keshet-Eilon (Israel), Bemus (Belgrade), Дягилевский Фестиваль (Россия), Ruhrtriennale (Germany), Festival Geminiani (Italy), Budva-Theatre, Kotor-Art (Montenegro), "Звезды Планеты" (Россия), "Русская Зима", а также принимала участие в фестивалях “Дни Российской культуры” в Хорватии, Македонии, Сербии и Черногории, Кипре, Китае, Вьетнаме и Франции. Представляла Россию от UNESCO в Австрии и Иордании. С 1993 года успешно ведет концертную деятельность в странах Европы, (Англии, Австрия, Германия, Великобритания, Италии, Франция, Швейцария, Хорватия, Македония, Сербия и Черногория итд..), Азии ( Китай, Япония, Вьетнам, Корея, Филлипины ) Мексике и России, выступая на самых престижных концертных площадках мира, таких как, БЗК, МЗК, Сантори Холл Токио, Ицуми Холл Осака, Метрополитен Опера Сити холл Токио, Моцартеум Зальзбург итд., и сотрудничала с такими выдающимися музыкантами как Ш. Минц, В. Данченко, Р. Шнайдер, Ф. Андриевский, Я. Клесс, И. Гендель, Т.Курентзис, В. Дударова, Э. Грач, А. Эшпай, В. Чапек, А. Ведерников, М. Горенштейн, Д. Пехливаниан, И. Голан, Н. Петров, В. Спиваков. С 1999 года была солисткой Московской Государственной Академической Филармонии. Записала несколько саундтреков к отчественным кинофильмам, сотрудничая с А.Прошкин, Э.Артемьев, Д.Селипанов и др., имеет записи на телевидении и радио, сольные CD. В 2006 году была приглашена на популярное классическое музыкальное Телешоу Азии "Dainei no nai Ongakukai", где выступала наряду с David Garrett, Katherine Jenkins и Angela Giorgio, А также была представлена на презентациях Cartier “Caresse d'orchidОes” par Cartier в Токио, HUGO BOSS в Германии и PRADA v Черногории. С 2012 по 2015 года Ксения Гамарис первая скрипка струнного квартета им. С.В. Рахманинова. С сезона 2015 года Ксения новый лидер Московского струнного квартета RUSQUARTET.

Программа концерта:

I отделение

Леклер - Соната для двух скрипок

Глиэр - Дуэты для двух скрипок

Венявский - Два каприса для двух скрипок

II отделение

Прокофьев - Соната для двух скрипок

Изаи - Соната для двух скрипок