Вдоль почтового тракта

Кольская земля оставалась белым пятном на карте Российской Империи почти до конца XIX века. На протяжении нескольких столетий единственным путём через внутреннюю часть Кольского полуострова служил почтовый тракт, соединявший древние поселения Кандалакшу и Колу, юг и север Российской Лапландии.

Этот сложный путь преодолевался на лодках по озёрам и рекам, но отдельные участки приходилось идти пешком по болотам или холмистому рельефу.

Об исследователях XIX века, прошедших все сложности этого пути мы и поговорим вместе с краеведом, сотрудником Кольского научного центра РАН Григорием Ильиным.