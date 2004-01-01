Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle für Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (I премия). Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах. Является основателем ансамбля Musica Antiqua Polonia, исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии. В 2007 году принял участие в фестивале «Чешские мечты», который проходил в 19 европейских странах. Активно участвует в культурной жизни своего родного города Бильско-Бяле, организовывая различные мероприятия. Занимается педагогической работой, являясь старшим преподавателем в Краковской Академии музыки. Также г-н Голонка читал лекции по истории польской органной музыки в университетах и академиях музыки Намибии, Южной Африки,Чехии.

Программа концерта:

I отделение

А. Вивальди/И.С.Бах

Concerto in A Minor BWV 596

Аллегро, Адажио, Аллегро



Хорал prelude Ich ruf zu Dir BWV 639



Ф. Мендельсон-Бартольди 1809-1847

Sonata D Major op. 65

Andante, Andante con moto Allegro maestoso



И.С.Бах 1685-1750

Choral prelude Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Choral prelude Allein Gott in der Höch sęi Ehr BWV 663



М. Савва

Dances picture

II отделение

И. С. Бах

Токката and fugue D Minor BWV 565



Ф. Ноуовиджскым 1877-1946

Симфония № 9

скерцо II, III финал: azione Improvi



М. Дюпре

Прелюдия и фуга G Minor op. 7