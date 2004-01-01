Ват из лав
Вечеринка в честь Дня всех влюбленных на Чердаке!
Мы свято убеждены в том, что одного скромного четверга для празднования Дня всех Влюблённых категорически мало! Твоей любви нужен масштаб, размах, ей нужна как минимум суббота!
Ликуй, романтик:
А знаешь что ещё?! Раз пошла такая пляска, мы решили продублировать пятничные акции и на эту субботу!
И многое другое!
В общем, друг сердечный, люби и будь любим! А мы сделаем так, чтобы ты влюбился в каждую минуту грядущего праздника!
Информация по телефону: 70-70-42
Любите и будьте любимы на высоте 7 неба!
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю