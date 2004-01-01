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Ват из лав

Вечеринка в честь Дня всех влюбленных на Чердаке!

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Мы свято убеждены в том, что одного скромного четверга для празднования Дня всех Влюблённых категорически мало! Твоей любви нужен масштаб, размах, ей нужна как минимум суббота!

Ликуй, романтик:

  • нежный welcome каждому купидону
  • ода страсти и истинной любви, в исполнении сногсшибательной Ирины Адамсон
  • обольстительный Go-Go перфоманс
  • авторские угощения за красивые глазки и #почемубыинет

А знаешь что ещё?! Раз пошла такая пляска, мы решили продублировать пятничные акции и на эту субботу!

  • литровый коктейль трём подружкам за барной стойкой
  • сет из пяти шотов за 350р. на первом и втором этажах
  • удивительно привлекательные цены на фруктовый дымовал

И многое другое!

В общем, друг сердечный, люби и будь любим! А мы сделаем так, чтобы ты влюбился в каждую минуту грядущего праздника!

Чердак
16 февраля
Цены

Информация по телефону: 70-70-42

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