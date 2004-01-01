Ват из лав

Вечеринка в честь Дня всех влюбленных на Чердаке!

Ограничения: 18+ FC/DC

Мы свято убеждены в том, что одного скромного четверга для празднования Дня всех Влюблённых категорически мало! Твоей любви нужен масштаб, размах, ей нужна как минимум суббота!

Ликуй, романтик:

нежный welcome каждому купидону

ода страсти и истинной любви, в исполнении сногсшибательной Ирины Адамсон

обольстительный Go-Go перфоманс

авторские угощения за красивые глазки и #почемубыинет

А знаешь что ещё?! Раз пошла такая пляска, мы решили продублировать пятничные акции и на эту субботу!

литровый коктейль трём подружкам за барной стойкой

сет из пяти шотов за 350р. на первом и втором этажах

удивительно привлекательные цены на фруктовый дымовал

И многое другое!

В общем, друг сердечный, люби и будь любим! А мы сделаем так, чтобы ты влюбился в каждую минуту грядущего праздника!