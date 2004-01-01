Василий Теркин

На выставке будут представлены публикации глав поэмы на страницах журналов «Крокодил», «Костер», «Красноармеец», газеты «На страже Родины», фотографии сотрудников газеты «На страже Родины», открытки, первые издания книг, посвященных Василию Теркину. Комплекс состоит из нескольких периодов: появление Васи Теркина в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг., межвоенное время 1940-1941 гг., дальнейшее развитие и второе рождение героя на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., период 1946-2017 гг.

Экспонаты предоставлены директором историко-литературного музея «Вася Теркин» города Санкт-Петербурга Вячеславом Кокиным.