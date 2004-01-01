Василий Кондратьевич Алымов
Мни-выставка к 135-летию со дня рождения советского этнографа, геодезиста и краеведа
Мни-выставка к 135-летию со дня рождения советского этнографа, геодезиста и краеведа
В витрине будут представлены документальные материалы и фотографии из фондов музея, а также некоторые научные работы В.К. Алымова, опубликованные в журнале «Карело-Мурманский край» и посвящённые хозяйственным и этнографическим вопросам Кольского Севера.
Выставка компьютерной графики Анатолия Сергиенко
Выставка-размышление Татьяны Ласовской