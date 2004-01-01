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Василий Кондратьевич Алымов

Мни-выставка к 135-летию со дня рождения советского этнографа, геодезиста и краеведа

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События: Выставки.

В витрине будут представлены документальные материалы и фотографии из фондов музея, а также некоторые научные работы В.К. Алымова, опубликованные в журнале «Карело-Мурманский край» и посвящённые хозяйственным и этнографическим вопросам Кольского Севера.

Краеведческий музей
c 4 апреля по 4 мая

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