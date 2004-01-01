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Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость.

Выставка – проект Детской галереи г. Апатиты, посвящённой творчеству Василия Кандинского

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События: Выставки.

В экспозиции будет представлено около 15 работ юных художников, которые можно разделить на две тематические группы: бессюжетные композиции, выполненные под влиянием абстрактного творчества художника, и произведения, вдохновлённые до-абстрактным периодом Кандинского, где основную роль играет «ритмическая работа цвета».  Такой метод изучения и понимания искусства даёт детям возможность изучить творчество художников и создать собственные работы на изучаемую тему.

Художественный музей
c 4 октября по 5 ноября
Цены

Вход свободный

Информация по телефону: 450-385

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