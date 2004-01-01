Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость.

В экспозиции будет представлено около 15 работ юных художников, которые можно разделить на две тематические группы: бессюжетные композиции, выполненные под влиянием абстрактного творчества художника, и произведения, вдохновлённые до-абстрактным периодом Кандинского, где основную роль играет «ритмическая работа цвета». Такой метод изучения и понимания искусства даёт детям возможность изучить творчество художников и создать собственные работы на изучаемую тему.