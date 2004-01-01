Диджей, промоутер и музыкант порадует своим великолепным звучанием в этот уикэнд

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Уже в этот уикэнд гостей Dj Bar Гарин порадует своим великолепным звучанием диджей, промоутер и музыкант Василий BVoice.

Впервые за вертушки Bvoice встал в 1995. Юная российская техно-сцена в те времена еще пребывала в полу-подпольном состоянии, и Василий Бивойс стал одним из первых проводников электронного клубного звучания в России.

Сегодня Василий Бивойс продолжает активную творческую и промоутерскую деятельность. Василий является резидентом таких московских клубов, как Арма17, Шанти, Пропаганда. В рамках проекта Bvoice/Anrilov/Danilov вступают в творческие коллаборации с коллегами – диджеями и музыкантами из Европы: Pier Bucci, dOP, Masomenos, Hatikvah и тп.

Многолетняя дружба с Артемием Анриловым привела к появлению небезызвестного диджейского дуэта Bvoice & Anrilov. География выступлений растёт по часам.

Bvoice – Just follow your noise!