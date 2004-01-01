Выставка изданий, посвященных одному из древнейших и популярнейших напитков на земле

Раннее упоминание о кофе относится к 575 году нашей эры. Его родиной считается Эфиопия. А история кофе как напитка связана с Йеменом – государством, расположенным на Аравийском полуострове.

Книги на выставке расскажут об истории кофе, о традициях его подачи, которые сложились в ритуал, научат разбираться в сортах кофе и способах их приготовления.

Влияние кофе на здоровье – вечная тема споров любителей и противников этого напитка. Они идут испокон веков и вряд ли когда-нибудь завершатся. На выставке представлен ряд книг, посвященных влиянию кофе на здоровье человека.

Кофе – напиток, сводящий с ума. Напиток, имеющий страстных приверженцев, любителей, почитателей, фанатов…. На выставке можно познакомиться с историей жизни известных кофеманов, среди которых, Вольтер, Екатерина Великая, Оноре Де Бальзак, Иоганн Себастьян Бах, Наполеон, Иоганн Штраус, Стефан Цвейг.

Конечно, мы не могли обойти вниманием книги, где кофе является неотъемлемой частью сюжета. Так, например, все книги Макса Фрая можно смело записывать в «кофейные». Герои произведений автора священнодействуют над приготовлением напитка, в «Сказках старого Вильнюса» кофе становится одним из главных персонажей. В «Кофейной книге» Макс Фрай выступает как составитель сборника, это рассказы разных авторов о любимом напитке, настоящий рай для гурманов.

Эти и другие книги, представленные на выставке, похожи на любимый напиток – они терпкие, согревающие, настраивающие на размышление. Удачно дополняет выставку книг коллекция кофейных чашек.