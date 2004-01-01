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ВарзугаDay

Одно из старейших сельских поселений на Кольском полуострове отметит свой 600-летний юбилей

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События: Концерты, Праздники.

Мы приглашаем всех присоединиться к празднованию значимой даты для всей Мурманской области.

Вместе мы сможем создать настоящий фестиваль хорошего настроения, который запомнится всем не только угощением, но и подарит множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Программа мероприятий

Основная сцена:

12:00-17:00 – концертная программа от лучших исполнителей Мурманской области. Специальный гость – Алексей Гоман (г.Москва).

16:00-17:00 – дискотека Open air.

Площадки развлечений:

с 12:00:

  • «Ярмарка вкусов»
  • «Город мастеров»
  • Лодочная переправа
  • «АРТ-газон» выставка детских рисунков

с 12:00 – «Территория детсва»:

  • веселые состязания от областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск)
  • саамские игры от дома культуры п.Ёнский
  • показательная игровая программа «Читаешь ты, читаю я, читают все мои друзья» и выставка детской рукописной книги от областной детско-юношеской библиотеки им. В.Л. Махаевой (г.Мурманск)

с 12:00 – интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы от клуба военно-исторической реконструкции «МИДГАРД» (г. Мурманск)

с 13:00 – посещение музея поморского быта (левый берег, ул. Никольская)

с 14:00 – мастер-класс по лепке козули и изготовлению праздничного сувенира фото-сушка учвастников поселкового конкурса на лучшее фото Варзуги. Напиши признание в любви Варзуге – забери фото на память.

Варзуга
10 августа
12:00 - 17:00

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