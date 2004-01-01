ВарзугаDay
Одно из старейших сельских поселений на Кольском полуострове отметит свой 600-летний юбилей
Одно из старейших сельских поселений на Кольском полуострове отметит свой 600-летний юбилей
Мы приглашаем всех присоединиться к празднованию значимой даты для всей Мурманской области.
Вместе мы сможем создать настоящий фестиваль хорошего настроения, который запомнится всем не только угощением, но и подарит множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Основная сцена:
12:00-17:00 – концертная программа от лучших исполнителей Мурманской области. Специальный гость – Алексей Гоман (г.Москва).
16:00-17:00 – дискотека Open air.
Площадки развлечений:
с 12:00:
с 12:00 – «Территория детсва»:
с 12:00 – интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы от клуба военно-исторической реконструкции «МИДГАРД» (г. Мурманск)
с 13:00 – посещение музея поморского быта (левый берег, ул. Никольская)
с 14:00 – мастер-класс по лепке козули и изготовлению праздничного сувенира фото-сушка учвастников поселкового конкурса на лучшее фото Варзуги. Напиши признание в любви Варзуге – забери фото на память.