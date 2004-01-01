Варвара Визбор – московская певица, музыкант, обладательница уникального тембра и основатель собственного музыкального коллектива.

Вместе со своими музыкантами Варвара Визбор создаёт неповторимый узор из фанка, урбанистического фолка, жемчужин авторской песни и рока.

Все участники группы прежде всего единомышленники, поэтому главным вектором в совместном творчестве стало искреннее самовыражение путем музыкального эксперимента, за которым не потерялась бы душевная песенная форма.

На концерте прозвучат избранные композиции из трех сольных альбомов (Земляника, Варежка, Многоголосье) и, конечно, не обойдется без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары − Юрием Визбором и Адой Якушевой.