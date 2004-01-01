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Варежки с сердечками

Мастер-класс по вязанию

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События: Мастер-класс.

Приглашаем всех желающих научиться вязать чудесные варежки с сердечками на наш мастер-класс!

Через три встречи у Вас будут готовые вязаные варежки! Вы научитесь вязать на пяти спицах, вязать резинку, вывязывать пальчик, оформлять мысок варежки, а также вышивать по вязаному полотну.

Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке

Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.

Материалы:

2 мотка пряжи по 50 гр/125 м (или примерно такого метража) или один моток 100 гр/250 м, состав 100% шерсть или 50% шерсть + 50% любых смесовых добавок

носочные спицы 2,5-3 мм

гобеленовая игла

Запись на мастер-класс по ссылке

ВяжЮля. Шерстяные истории
24 апреля
12:00 - 14:30
26 апреля
12:00 - 14:30
28 апреля
12:00 - 14:30
Цены

900 р. - за три занятия по 2,5 часа
Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24

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