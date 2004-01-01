Варежки с сердечками
Мастер-класс по вязанию
Мастер-класс по вязанию
Приглашаем всех желающих научиться вязать чудесные варежки с сердечками на наш мастер-класс!
Через три встречи у Вас будут готовые вязаные варежки! Вы научитесь вязать на пяти спицах, вязать резинку, вывязывать пальчик, оформлять мысок варежки, а также вышивать по вязаному полотну.
Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке
Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.
Материалы:
2 мотка пряжи по 50 гр/125 м (или примерно такого метража) или один моток 100 гр/250 м, состав 100% шерсть или 50% шерсть + 50% любых смесовых добавок
носочные спицы 2,5-3 мм
гобеленовая игла
Запись на мастер-класс по ссылке
900 р. - за три занятия по 2,5 часа
Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24