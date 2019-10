Ограничения: 18+

Vanotek – талантливый румынский саунд-продюсер, номинант престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards. На сегодняшний день на его счету не один десяток хитов, среди которых композиции «Tell Me Who», «Back to Me», «Love is Gone» и «Cherry Lips».

Этой ночью поздравляем любимую радиостанцию и наслаждаемся проверенными радиоэфиром хитами.