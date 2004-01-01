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Вам «Радость» шлёт горячий свой привет!

Танцевальная феерия с участием юных артистов ансамбля танца «Радость»

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События: Концерты.

Концерт-ревю«Вам «Радость» шлёт горячий свой привет!»станет своеобразным отчетом Заслуженного коллектива народного творчества о последних фестивалях и конкурсах, в которых радостные танцоры приняли участие! Вашему вниманию будут представлены хореографические постановки, которым аплодировали зрители и гости ХХ Международного фольклорного фестиваля в Италии, Международного фестиваля в Австрии, VI Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Страна Души» в республике Абхазия, Международного фольклорного фестиваля в Анталии «Турецкий рай».

В программе концерта - танцевальные номера, давно полюбившиеся мурманской публике и премьеры прошлого сезона, а так же хореографические постановки Евгения Кораблева - балетмейстера, чье имя неразрывно связано с именем ансамбля.

ДК им. С.М. Кирова
17 ноября
17:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90

Касса дворца: 45-43-23

 

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