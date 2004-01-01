Валерий Скородед
Монгол Шуудан в Мурманске!
Монгол Шуудан в Мурманске!
Сами музыканты определяют направление как «анархо-рок». Жанровая принадлежность различных песен группы может быть определена как панк, ска-панк, панк-хардкор, хард-н-хэви, хард-н-ролл, ритм-н-блюз-рок, гранж, шансон и их гибриды. Основной тематикой песен является тема гражданской войны 1918 – 1922 годов. На раннее творчество группы повлияла «ДК», но «Монгол Шуудан» является достаточно самобытным коллективом, создавшим собственный фирменный стиль – песни в стилистике «махновщины», являющийся доминирующим в творчестве группы.
Стоячие места: 500
Барная стойка: 1000
Верхняя посадка: 1400
Фан-зона: 1800
Информация по телефону: 25-75-75
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