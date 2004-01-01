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Валерий Леонтьев

Один из наиболее ярких представителей российского шоу-бизнеса, легенда советской эстрады, исполнитель незабвенных хитов «Дельтаплан» и «Маргарита»

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Ограничения: 6+
События: Концерты.

Валерий Леонтьев снова туром штурмует города России в сопровождении феерического танцевального шоу!

По многочисленным просьбам неподражаемый Валерий Леонтьев даст грандиозный концерт в Мурманске. Приходите на выступление самого яркого и зажигательного артиста российского шоу-бизнеса всей семьей и наслаждайтесь любимыми песнями в кругу дорогих Вам людей. Каждый концерт Валерия Леонтьева – это необычайно яркое и потрясающее зрелище, которое запоминается надолго. Это не только безупречный вокал и восхитительная музыка, но и фееричное шоу, в течение которого певец будет радовать вас своими зажигательными танцами и красочными костюмами, дарить вам свою положительную энергию и удивлять вас снова и снова. Известный своей харизматичностью и актерским талантом, Валерий Леонтьев способен превратить концерт в настоящий праздник – всегда оригинальный, интересный и незабываемый.

Мы обещаем, что концерт артиста в этом году будет поистине потрясающим – зрителей ждет великолепное световое сопровождение и масса спецэффектов, которые сделают выступление любимого певца еще прекраснее.

Цены

1000-4000р.

Билеты можно приобрести в 1 кассе Ледового дворца (тел.: 45-18-12) или на сайте

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