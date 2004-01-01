Валерий Леонтьев
Один из наиболее ярких представителей российского шоу-бизнеса, легенда советской эстрады, исполнитель незабвенных хитов «Дельтаплан» и «Маргарита»
Один из наиболее ярких представителей российского шоу-бизнеса, легенда советской эстрады, исполнитель незабвенных хитов «Дельтаплан» и «Маргарита»
Валерий Леонтьев снова туром штурмует города России в сопровождении феерического танцевального шоу!
По многочисленным просьбам неподражаемый Валерий Леонтьев даст грандиозный концерт в Мурманске. Приходите на выступление самого яркого и зажигательного артиста российского шоу-бизнеса всей семьей и наслаждайтесь любимыми песнями в кругу дорогих Вам людей. Каждый концерт Валерия Леонтьева – это необычайно яркое и потрясающее зрелище, которое запоминается надолго. Это не только безупречный вокал и восхитительная музыка, но и фееричное шоу, в течение которого певец будет радовать вас своими зажигательными танцами и красочными костюмами, дарить вам свою положительную энергию и удивлять вас снова и снова. Известный своей харизматичностью и актерским талантом, Валерий Леонтьев способен превратить концерт в настоящий праздник – всегда оригинальный, интересный и незабываемый.
Мы обещаем, что концерт артиста в этом году будет поистине потрясающим – зрителей ждет великолепное световое сопровождение и масса спецэффектов, которые сделают выступление любимого певца еще прекраснее.
1000-4000р.
Билеты можно приобрести в 1 кассе Ледового дворца (тел.: 45-18-12) или на сайте
Вечер живой музыки. Выступают – «Perpetuum Mobile», Роман Резник, Екатерина Мишкина, Андрей Цевелев, Станислав Одиноков и «The Hoolz»