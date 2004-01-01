В волшебной пушкинской стране

6 июня отмечается Пушкинский день России. В этот день в 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление современного русского литературного языка. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта.

Творчество Пушкина сопровождает нас всю жизнь. Еще в детстве мы слышим его сказки, а многие строки из его творений цитируем, сами не замечая того. В этих великолепных произведениях отразилась любовь автора к русским народным преданиям, сказаниям, песням, к истории своего народа. Над сказочными сюжетами Пушкин работал значительную часть своей жизни.

На выставке представлена поэма «Руслан и Людмила», «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». Знакомясь с этими книгами, читатель попадает в увлекательный и волшебный мир.