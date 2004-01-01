В стране (не)выученных уроков
Квест-игра для детей
Квест-игра для детей
Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает всех-всех-всех принять участие в квест-игре!
Вы всё ещё думаете, что учиться - это скучно...а школа - это не интересно и много правил, а также сто тысяч "нельзя"?!...Тогда наша квест-игра точно для вас!!! Участникам игры предстоит познакомиться с необычными животными на уроке "Окружающий мир", нарисовать чудо-дерево на ИЗО. А после, придётся отправиться в виртуальное путешествие в гости к школьникам из других стран и конечно же, какая школа без переменки??
В завершении игры участники скажут точно, что школа - это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОЖНО с 12:00 до 16:00 часов
Участие - БЕСПЛАТНОЕ!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Для справок: 44-34-33