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В стране (не)выученных уроков

Квест-игра для детей

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События: Игра.

Мальчишки и девчонки, а также их родители!

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает всех-всех-всех принять участие в квест-игре!

Вы всё ещё думаете, что учиться - это скучно...а школа - это не интересно и много правил, а также сто тысяч "нельзя"?!...Тогда наша квест-игра точно для вас!!! Участникам игры предстоит познакомиться с необычными животными на уроке "Окружающий мир", нарисовать чудо-дерево на ИЗО. А после, придётся отправиться в виртуальное путешествие в гости к школьникам из других стран и конечно же, какая школа без переменки??

В завершении игры участники скажут точно, что школа - это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!



Цены

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОЖНО с 12:00 до 16:00 часов
Участие - БЕСПЛАТНОЕ!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Для справок: 44-34-33

ВКгруппа.

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