В стране (не)выученных уроков

Мальчишки и девчонки, а также их родители!

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает всех-всех-всех принять участие в квест-игре!

Вы всё ещё думаете, что учиться - это скучно...а школа - это не интересно и много правил, а также сто тысяч "нельзя"?!...Тогда наша квест-игра точно для вас!!! Участникам игры предстоит познакомиться с необычными животными на уроке "Окружающий мир", нарисовать чудо-дерево на ИЗО. А после, придётся отправиться в виртуальное путешествие в гости к школьникам из других стран и конечно же, какая школа без переменки??

В завершении игры участники скажут точно, что школа - это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!





