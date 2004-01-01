В стране ледяного безмолвия

Областная научная библиотека открывает цикл выставок «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе», где будут представлены раритетные издания из фонда библиотеки по самым различным отраслям знания: естественным наукам, технике, истории, искусству, философии, психологии.

Первая выставка этого цикла посвящена Арктике. Как только не называли эту северную полярную область Земли: и «шапкой мира», и «страной ледяных пустынь», и «страной ледяного ужаса», и «заповедником героев».

Арктика, далекая, холодная и загадочная, долгое время считалась территорией неприспособленной для жизни людей, непроходимой ни водным, ни наземным путем. Несмотря на это, полярные страны давно привлекали к себе смелых и отважных людей, которые, невзирая на трудности, лишения и гибель, проникали все дальше и дальше на север, открывали холодные арктические территории, наносили их на карту. Это представители разных народов мира: американцы Джон Франклин и Роберт Пири, голландец Вильям Баренц, норвежцы Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен, итальянец Умберто Нобиле, наши соотечественники: Федор Литке, Семен Челюскин, братья Лаптевы, Георгий Седов, Владимир Русанов и многие другие, чьи имена навечно остались в названиях островов, гор, ледников и морей.

На выставке представлены уникальные издания конца XIX - начала XX вв., посвященные отважным путешественникам и исследователям Арктики, а также вопросам освоения Северного морского пути.

Среди них знаменитый доклад «Экспедиция для исследования русских северных морей», сделанный Петром Кропоткиным в феврале 1871 года на заседании Русского географического общества. Известный географ, геолог, путешественник, теоретик анархизма обосновал необходимость снаряжения экспедиции в полярные моря и указал на возможность существования неизвестной земли к северо-востоку от Шпицбергена. Двумя годами позже она была открыта австро-венгерской экспедицией и названа Землей Франца-Иосифа. Этот доклад стал первым российским планом комплексного изучения Арктики.

Работа «Северный морской путь» гидрографа и полярного исследователя Андрея Вилькицкого (1912) подробно освещает историю открытия и изучения Северного морского пути, раскрывает его научную и практическую значимость, дает практические рекомендации для прохода в арктических морях.

Особую ценность имеют прижизненные издания «Во мраке ночи и во льдах» Фритьофа Нансена (1897) о путешествии к Северному полюсу на корабле «Фрам» и «На юг, к земле Франца-Иосифа!» Валериана Альбанова (1917) о пропавшей экспедиции лейтенанта Брусилова.

Несомненный интерес вызовет книга «Царство «Арктиды» Петра Васильковского, изданная в 1914 году в серии «Северные полярные страны» Комитетом для снаряжения экспедиции к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран. Денежные средства от продажи этой брошюры и другой научно-популярной литературы, изданной Комитетом, пошли на организацию поиска пропавших экспедиций Георгия Брусилова и Владимира Русанова.