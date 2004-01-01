В стихии танца

Ограничения: 12+

Дирижёр – Юрий Симонов.



В программе:

Глинка – Краковяк из оперы «Жизнь за царя»



А. Рубинштейн – Мужской танец из оперы «Демон»



Шуберт – Музыкальный момент № 3



Прокофьев – Гавот из Симфонии № 1 («Классической»)



Слонимский – Романтический вальс из музыки балета «Волшебный орех»



Римский-Корсаков – Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»



Стравинский – «Циркус-полька» для симфонического оркестра



Свиридов – Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель»



Сибелиус – «Грустный вальс»



А. Хачатурян – Танец розовых девушек из музыки балета «Гаянэ»



Дворжак – Славянский танец № 10



Брамс – Bенгерский танец № 10