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В стихии танца

Концерт академического симфонического оркестра Московской филармонии

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Дирижёр – Юрий Симонов.

В программе:

Глинка – Краковяк из оперы «Жизнь за царя»

А. Рубинштейн – Мужской танец из оперы «Демон»

Шуберт – Музыкальный момент № 3

Прокофьев – Гавот из Симфонии № 1 («Классической»)

Слонимский – Романтический вальс из музыки балета «Волшебный орех»

Римский-Корсаков – Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»

Стравинский – «Циркус-полька» для симфонического оркестра

Свиридов – Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель»

Сибелиус – «Грустный вальс»

А. Хачатурян – Танец розовых девушек из музыки балета «Гаянэ»

Дворжак – Славянский танец № 10

Брамс – Bенгерский танец № 10

Филармония
28 ноября
19:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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