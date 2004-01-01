В стихии танца
Концерт академического симфонического оркестра Московской филармонии
Концерт академического симфонического оркестра Московской филармонии
Дирижёр – Юрий Симонов.
В программе:
Глинка – Краковяк из оперы «Жизнь за царя»
А. Рубинштейн – Мужской танец из оперы «Демон»
Шуберт – Музыкальный момент № 3
Прокофьев – Гавот из Симфонии № 1 («Классической»)
Слонимский – Романтический вальс из музыки балета «Волшебный орех»
Римский-Корсаков – Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»
Стравинский – «Циркус-полька» для симфонического оркестра
Свиридов – Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель»
Сибелиус – «Грустный вальс»
А. Хачатурян – Танец розовых девушек из музыки балета «Гаянэ»
Дворжак – Славянский танец № 10
Брамс – Bенгерский танец № 10
Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии
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