В снежном царстве, морозном государстве

Зимой всё словно создано для тихих семейных посиделок и чтения сказок. На выставке представлены лучшие образцы сказочного творчества русских и зарубежных писателей.

Это знаменитая «Снегурочка» в разных вариантах - от народной версии до пересказов Александра Афанасьева и Владимира Даля. Это сказки о награде за доброту и труд – «Морозко», «Мороз Иванович». Известная народная сказка о зверятах, поселившихся в рукавичке, которая так и называется – «Рукавичка». Зимняя сказка «Двенадцать месяцев» в переводе Самуила Маршака, в которой дети знакомятся со всеми двенадцатью месяцами года. Одна из историй Туве Янссона о мумми-тролле тоже зимняя, она называется «Волшебная зима».

Известный современный шведский детский писатель Свен Нурдквист в книге «Механический Дед Мороз» расскажет о Рождестве, чудесах и приключениях на Новый год. Повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» входит в сокровищницу лучших сказок всех времен и народов. И почти через 200 лет после выхода в свет эта сказка не потеряла своей оригинальности и сказочности. Приключения куклы для раскалывания орехов — Щелкунчика — будут интересны детям ХХI века не менее чем их ровесникам две сотни лет назад