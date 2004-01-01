В сиянии фаворского света

Юрий Константинович Люкшин родился в 1949 году в Ленинграде. В 1971 году окончил художественное училище им. В. А. Серова. Член Союза художников СССР, затем России с 1978 года. Член Международной ассоциации искусствоведов (АИС) с 1998 года. Заслуженный художник России с 2007 года. Почетный член Российской академии художеств (РАХ) с 2015 года. Участник более 300 выставок в России и за рубежом, в том числе 85 персональных (в основном, в музеях России).

График, живописец, иллюстратор книг, искусствовед, педагог, организатор выставок и конкурсов детского рисунка, автор благотворительной детской программы «Краски добра». Работает в техниках: масла, акварели, пастели, гуаши, офорта, акватинты, литографии.

Работы художника представлены во многих музейных собраниях, в том числе: в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственном музее истории религии, Российской Национальной библиотеке, Российской Государственной библиотеке, Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, Библиотеке Ватикана, Метрополитен музее (Нью-Йорк), Музее Людвига (Кельн).

Последние 20 лет все свободное время Юрий Люкшин посвящает работе с детьми по своей авторской благотворительной программе «Краски добра». Работы, созданные юными воспитанниками мастера, неоднократно экспонировались на различных выставках детского рисунка в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственном музее истории религии, Государственной Третьяковской галерее, Государственной Думе РФ и получили множество дипломов и наград. Художник является автором трех детских проектов «Душа единения святой преподобный Сергий Радонежский» (2007 – 2014 годы), «Пушкин и Православие» (2009 год) и «Петербургская мелодия «Калевалы» (2010 год), проводимых в рамках программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность».

На выставке будет представлено 30 графических работ художника, объединенных религиозной темой, посвященных преподобному Сергию Радонежскому.