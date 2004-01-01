В штабах Победы. 1941-1945

Вставка о людях, которые стояли за судьбоносными для СССР решениями в годы Великой Отечественной войны

Выставка является частью долгосрочного историко-документального проекта «В штабах Победы», посвящённого теме государственного управления в годы Великой Отечественной войны. Проект был запущен в 2015 году и реализуется Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ), Федеральным архивным агентством и МВО «Манеж» при поддержке Российского исторического общества. В зале «Новый Манеж» в течение четырёх лет открывались выставки, посвящённые тому или иному году войны. Традиционно широкой публике представляют документы высших органов власти, оказавшие решающее влияние на ход военных действий и финал Великой Отечественной войны.