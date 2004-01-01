В сердцах и книгах – память о войне…
Выставка изданий о Великой Отечественной войне
Выставка изданий о Великой Отечественной войне
Книги о Великой Отечественной войне по-прежнему интересны многим читателям. Они служат хранителями памяти поколений. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти. На выставке представлены лучшие художественные произведения, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, которые стоит перечитывать не один раз: «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева, «Живые и мёртвые» Константина Симонова, «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Дожить до рассвета» Василя Быкова и многие другие.
Выставка изданий, посвященная 315-летию Санкт-Петербурга
Выставка работ Аниты Петры Хамремуэн