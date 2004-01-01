В разноголосице девического хора...

Посвящения и любовная лирика поэта прозвучат в исполнении народной артистки России, лауреата премии «Ника» Светланы Крючковой.

Марина Цветаева, Анна Ахматова, Ольга Гильдебрандт-Арбенина, Ольга Ваксель, Мария Петровых – вот адресаты любовных стихотворений Осипа Мандельштама. Свою, всякий раз внезапно и горячо вспыхивающую взаимную или безответную влюбленность к этим женщинам Мандельштам выражал в небесных по звучанию и глубине стихах. Как часто он был влюблен в них, так же часто и обижен на них.

«Он любил обижаться на женщин», – говорит Светлана Крючкова.

«Светлана Крючкова читает поэзию» – эта фраза уже много лет собирает полные залы.

Крючкова проводит авторские литературные вечера в России и за рубежом для своих соотечественников, популяризируя русскую культуру. За последние десять лет актрисе было присуждено несколько крупных премий за просветительство в области поэзии и сохранении русской словесности. Особая «крючковская» интонация, манера, способность вкладывать новые смыслы в поэтические строки уже давно стали фирменной особенностью таких творческих встреч.

«В январе исполнилось 125 лет со дня рождения Мандельштама, говорит Светлана Николаевна. – К сожалению, никто из артистов не сделал его отдельный вечер. А мне это было интересно, и я потратила время, силы, вложила в новую программу душу!»