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В последний час декабря

Праздничный концерт

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Ансамбли «Ударная компания» и «Калейдоскоп» Мурманской филармонии приглашают на праздничный концерт, на котором прозвучат популярные классические и эстрадные произведения русских и зарубежных композиторов.

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения, музыка придаёт жизнь и веселье всему существующему...

Последний час декабря
Не торопитесь - не надо.
Последний час декабря,
Он каждый раз, как награда,
Он - лица наших друзей,
Он - их надёжные руки
И шанс, избавиться всем
От скуки и от разлуки!

Программа:

1. Джон Вильямс - Somewhere in My Memory из к/ф "Один Дома»
2. Георгий Каликин – Наедине
3. Альфред Шнитке - Гавот из музыки к фильму "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил"
4. Андрей Андерсен - Медленная Румба
5. Эмануэль Сежурне - Лоза
6. Р.Н.П. – Травушка – Муравушка, обработка Веры Городовской
7. Александр Цыганков – Гусляр и Скоморох
8. Джо Хисаиши – Ashitaka and Sun из м/ф «Принцесса Мононоке»
9. Дэнни Эльфман – End Credits из к/ф «Битлджюс»
10. Тутс Тилеманс - Bluesettе
11. Андрей Бызов - Ша, Штил
12. Еврейские мотивы - фантазия на темы еврейских народных мелодий "Шалом Алейхем", "7,40" и "Хава Нагила"
13. Александр Зацепин, слова Леонида Дербенёва – Песенка о Медведях
14. Андрей Петров – Вальс из т/ф «Петербургские Тайны»
15. Андрей Петров – Румба из к/ф «Человек Амфибия»
16. Евгений Крылатов, слова Леонида Дербенёва - Три Белых Коня
17. Луиз Бонфа "Gentle Rain"
18. Юрий Симакин – «Ловкач» из музыки к спектаклю «Джамхух – сын оленя»
19. Кристина Крит - Вернуться в лето
20. Латиноамериканское попурри на темы: - Besame Mucho - El Choclo - El Cumbanchero
21. Анатолий Лепин, слова Владимира Лившица – 5 минут, из к/ф «Карнавальная Ночь»
22. Максим Леонидов – В Последний Час Декабря

Ансамбль «Ударная компания»:

  • Алёна Лебедева (фортепиано) 
  • Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)
  • Виталий Кондаков (ударные, перкуссия)

Ансамбль «Калейдоскоп»:

  • Людмила Лаврентьева (вокал)
  • Николай Манько (скрипка)
  • Елена Гусева (домра малая)
  • Светлана Китаева (домра альт)
  • Елена Тимофеева (фортепиано)
  • Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)

Денис Дмитриев (ведущий)

Филармония
30 декабря
19:00
Цены

300-400 р.

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