Ансамбли «Ударная компания» и «Калейдоскоп» Мурманской филармонии приглашают на праздничный концерт, на котором прозвучат популярные классические и эстрадные произведения русских и зарубежных композиторов.

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения, музыка придаёт жизнь и веселье всему существующему...

Последний час декабря

Не торопитесь - не надо.

Последний час декабря,

Он каждый раз, как награда,

Он - лица наших друзей,

Он - их надёжные руки

И шанс, избавиться всем

От скуки и от разлуки!





Программа:



1. Джон Вильямс - Somewhere in My Memory из к/ф "Один Дома»

2. Георгий Каликин – Наедине

3. Альфред Шнитке - Гавот из музыки к фильму "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил"

4. Андрей Андерсен - Медленная Румба

5. Эмануэль Сежурне - Лоза

6. Р.Н.П. – Травушка – Муравушка, обработка Веры Городовской

7. Александр Цыганков – Гусляр и Скоморох

8. Джо Хисаиши – Ashitaka and Sun из м/ф «Принцесса Мононоке»

9. Дэнни Эльфман – End Credits из к/ф «Битлджюс»

10. Тутс Тилеманс - Bluesettе

11. Андрей Бызов - Ша, Штил

12. Еврейские мотивы - фантазия на темы еврейских народных мелодий "Шалом Алейхем", "7,40" и "Хава Нагила"

13. Александр Зацепин, слова Леонида Дербенёва – Песенка о Медведях

14. Андрей Петров – Вальс из т/ф «Петербургские Тайны»

15. Андрей Петров – Румба из к/ф «Человек Амфибия»

16. Евгений Крылатов, слова Леонида Дербенёва - Три Белых Коня

17. Луиз Бонфа "Gentle Rain"

18. Юрий Симакин – «Ловкач» из музыки к спектаклю «Джамхух – сын оленя»

19. Кристина Крит - Вернуться в лето

20. Латиноамериканское попурри на темы: - Besame Mucho - El Choclo - El Cumbanchero

21. Анатолий Лепин, слова Владимира Лившица – 5 минут, из к/ф «Карнавальная Ночь»

22. Максим Леонидов – В Последний Час Декабря



Ансамбль «Ударная компания»:

Алёна Лебедева (фортепиано)

Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)

Виталий Кондаков (ударные, перкуссия)

Ансамбль «Калейдоскоп»:

Людмила Лаврентьева (вокал)

Николай Манько (скрипка)

Елена Гусева (домра малая)

Светлана Китаева (домра альт)

Елена Тимофеева (фортепиано)

Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)

Денис Дмитриев (ведущий)