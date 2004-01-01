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В поисках новогоднего настроения

Концерт группы «Астра»

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События: Концерты.

Молодые исполнители самодеятельного музыкального коллектива «Астра» в канун новогодних праздников порадуют слушателей вокальными и инструментальными номерами. Программа концерта составлена из популярных произведений, которые создадут ощущение чуда, сказки, волшебства – всего того, с чем связаны зимние торжества.

Коллектив уже не первый раз выступает в библиотеке и всегда концерты «Астры» пользуются неизменным успехом. Приглашаем мурманчан окунуться в атмосферу счастливого ожидания праздника.

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