В поисках новогоднего настроения

Молодые исполнители самодеятельного музыкального коллектива «Астра» в канун новогодних праздников порадуют слушателей вокальными и инструментальными номерами. Программа концерта составлена из популярных произведений, которые создадут ощущение чуда, сказки, волшебства – всего того, с чем связаны зимние торжества.

Коллектив уже не первый раз выступает в библиотеке и всегда концерты «Астры» пользуются неизменным успехом. Приглашаем мурманчан окунуться в атмосферу счастливого ожидания праздника.