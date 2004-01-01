В поисках новогоднего настроения
Концерт группы «Астра»
Концерт группы «Астра»
Молодые исполнители самодеятельного музыкального коллектива «Астра» в канун новогодних праздников порадуют слушателей вокальными и инструментальными номерами. Программа концерта составлена из популярных произведений, которые создадут ощущение чуда, сказки, волшебства – всего того, с чем связаны зимние торжества.
Коллектив уже не первый раз выступает в библиотеке и всегда концерты «Астры» пользуются неизменным успехом. Приглашаем мурманчан окунуться в атмосферу счастливого ожидания праздника.
Концерт Альберта Жалилова и Олега Вайнштейна
Концерт народного самодеятельного коллектива