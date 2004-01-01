Дмитрий Ищенко – журналист, сценарист, режиссер, продюсер документального кино. Его работы отмечены наградами многих международных профессиональных конкурсов.

Богатый опыт журналистской работы подтолкнул Дмитрия к литературному творчеству. Прозаические произведения автора публиковались в сборнике рассказов Баренцева региона «Границы», журналах «Октябрь» и «Дружба народов». Повесть «Териберка» входила в шорт-лист премии им. И. П. Белкина.

В поисках мальчишеского бога» – дебютная книга литератора – вышла в 2018 году в издательстве «КомпасГид». Это история о неизбежном окончании детства. Три месяца на побережье Баренцева моря становятся для главного героя неиссякаемым источником опыта и знания о самом себе.

Книгу представит автор, он расскажет о процессе работы над повестью и ответит на вопросы читателей.