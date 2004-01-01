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В плену зависимости

Лекция для населения в рамках лектория «Разговоры о важном»

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События: Лекции.

Игровая зависимость, зависимость от людей, шопоголия, трудоголизм, зависимость от телевизора и других информационных источников, от физических упражнений, диет, приема лекарственных средств – эти и другие виды человеческой слабости рассмотрит ведущая лектория Анастасия Данилина. Кроме этого, практикующий коучер, тренер личностного роста и социальных навыков расскажет о причинах их возникновения и даст актуальные рекомендации по поведению с зависимыми людьми и борьбе с собственными зависимостями.

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Место проведения: ул. Капитана Егорова, д. 16, аудитория 316

Цены

Вход свободный

Телефоны для справок: 

+7 (964) 687-00-51 Илья Леонидович Балымов

+7 (902) 138-63-02 Анастасия Аркадьевна Данилина

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