В плену зависимости

Игровая зависимость, зависимость от людей, шопоголия, трудоголизм, зависимость от телевизора и других информационных источников, от физических упражнений, диет, приема лекарственных средств – эти и другие виды человеческой слабости рассмотрит ведущая лектория Анастасия Данилина. Кроме этого, практикующий коучер, тренер личностного роста и социальных навыков расскажет о причинах их возникновения и даст актуальные рекомендации по поведению с зависимыми людьми и борьбе с собственными зависимостями.

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Место проведения: ул. Капитана Егорова, д. 16, аудитория 316