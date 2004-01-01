В плену у ароматов

Запахи хранятся в памяти человека в виде «каталога», к которому мы на протяжении всей жизни обращаемся за справками. В памяти события и люди остаются вместе с запахами, которые их сопровождали. Поэтому не случайны выражения «Я его на дух не переношу» или «Он мне близок по духу».

На выставке представлены издания, которые обязательно помогут Вам выбрать свой аромат, раскрывающий Вашу индивидуальность, подчеркивающий Ваш стиль, создающий Ваш очаровательный, неповторимый образ. Недаром Коко Шанель сказала: «Духи – это невидимый, но зато незабываемый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла».

У каждой эпохи - свой аромат. Так считает автор книги «Парфюм. История ароматов XX века», знаменитый парфюмерный эксперт Лиззи Остром, и рассказывает историю XX века через историю парфюма. Перед читателем промелькнут «прекрасная эпоха» начала века, ревущие двадцатые, грозные тридцатые, непокорные сороковые, элегантные пятидесятые, свингующие шестидесятые, сверкающие семидесятые, эгоистичные восьмидесятые, капризные девяностые. История 100 знаковых ароматов - это удивительное и захватывающее путешествие по модным трендам прошлого, которые повлияли на то, как мы пользуемся духами сегодня.

Как классифицировать запахи? Что такое « синдром Пруста?» Как связаны духи «Красная Москва» и « Букет императрицы»? Все эти и другие не менее захватывающие темы обсуждаются в сборнике О. Б. Вайнштейн «Ароматы и запахи в культуре». Эта книга – первое в России исследование запахов как аспекта нашей повседневной жизни. Авторы статей – отечественные и западные парфюмеры, биологи, лингвисты, психологи, антропологи – стараются расшифровать символические смыслы ароматов, понять, почему запахи неразрывно связаны с человеческим телом, с работой интуиции, памяти и воображения. Среди «героев» книги – Патрик Зюскинд, Бодлер, Оскар Уайльд, Фрейд и знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка.

Парфюмерия и косметика – неотъемлемые части жизни современного человека. Благодаря изданию В.К. Прохорова «Книга о некачественной косметике» читатель сможет разобраться в огромном разнообразии косметических товаров, понять, на что стоит обратить внимание при покупке, безопасны ли вещества, входящие в состав кремов и духов. Также читателю будет интересен краткий обзор истории парфюмерии и косметики с древнейших времен до наших дней.

Книга американского специалиста по аромамаркетингу А. Гудзон «Просто химия аромата» рассказывает о том, с чего начинается запах, о химических композициях, превращающих запах в парфюм, о сырье для парфюма, природном и искусственном, растительном и животном – даже о взрывчатке, за которой полтора века назад охотились парфюмеры. Вы узнаете о новых молекулах с совершенно новыми запахами, из которых составляют ни на что не похожие композиции; о роли химиков и физиков, сыгранной ими в науке об ароматах. Книга адресована как специалистам в области ароматов, так и всем, кого интересуют загадки обоняния.

Несомненный интерес представляет альбом «Русская парфюмерия». Это первое издание в нашей стране, посвященное российским парфюмерам и стеклоделам.