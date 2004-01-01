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В пламени пожара

Выставка, посвященная трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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События: Выставки.

На выставке представлены черно-белые фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок, которым город подвергся во время войны.

Краеведческий музей
c 21 июня по 31 августа
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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