В пламени пожара
Выставка, посвященная трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Выставка, посвященная трагическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
На выставке представлены черно-белые фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок, которым город подвергся во время войны.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка из цикла «Календарь знаменательных дат»
Выставка изданий к 90-летию со дня рождения художника-мультипликатора Вячеслава Котеночкина